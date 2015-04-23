Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde 'İleri Fotoğraf Teknikleri' atölyesi başlıyor

İstanbul Kadıköy'de yer alan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam ettirdiği atölyelere bir yenisini daha ekledi. Farklı disiplinlerde başlattığı atölye çalışmaları, konserler ve söyleşilerle Kadıköylülerin odak noktası olan kültür merkezinin son atölyesi fotoğrafçılar için.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nde eğitim veren akademisyenler tarafından düzenlenen Fotoğrafçılara Yönelik İleri Fotoğraf Teknikleri adlı atölye çalışması, toplamda 5 hafta sürecek. Atölye, alanlara dönük teorik bilgi sağlamasının yanı sıra, kullandıkları teknikleri kendi çalışmaları üzerinden anlatacak olan fotoğraf sanatçıları ile birlikte uygulama yapma olanağı da sunuyor.

Daha detaylı bilgiye Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin internet sitesinden ulaşabileceğiniz atölyenin programı şu şekilde:

1. Hafta: Panoramik Fotoğraf ve Anlatım Dili Üzerine / Doç. Çetin Ergand

2. Hafta: Çağdaş Fotoğraf Sanatında Gerçekliğin Yeniden İnşası: Kurgusal Fotoğraf / Yrd. Doç. Tuna Uysal

3. Hafta: Stereoskopik Fotoğraf: Görüntüde Üç Boyutlu Derinlik Algısı/ Doç. Seçkin Tercan

4. Hafta: Fotoğrafta Antik Avangard Yaklaşımlar ve ‘Islak Kent sergisinin izinde ‘Islak Kolodyon’ Uygulamaları / Prof. Yusuf Murat Şen

5. Hafta: Hareketli ve Durağan Görüntü Arası / Ar. Gör. Volkan Kızıltunç

Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs

Atölye Günleri: Pazar 12.00-15.00

Toplam Süre: 5 Hafta