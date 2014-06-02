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Kültür-Sanat

Nâzım Hikmet Araştırma Ödülü sahibini buldu

Ödülü veren seçici kurul ödülün M. Melih Güneş'e verilmesiyle ilgili olarak, 'Ödül; yazarın Nâzım Hikmet külliyatına yaptığı değerli bütünlük içinde ele alınarak verilmiştir' dedi

02 Haziran 2014 17:44

Eskişehir’e bağlı Doğançayır’da, yerel halk iradesince ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın katkısıyla düzenlenen ve şair Nâzım Hikmet Ran anısına verilen “Nâzım Hikmet Araştırma Ödülü” bu sene araştırmacı yazar M. Melih Güneş’e verildi. Ödülü veren seçici kurul ödülün M. Melih Güneş’e verilmesiyle ilgili olarak  Ödül; yazarın Nâzım Hikmet külliyatına yaptığı değerli bütünlük içinde ele alınarak verilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

M. Melih Güneş'in “Hasretle- Nâzım Hikmet Mektupları”, “Hanene Huzur Dolsun Sevdalı Bulut”, “Elyazmalarında ve Basılı Kitaplarda Saman Sarısı” ile Nâzım Hikmet’in “Fatma Ali ve Diğerleri”, “Bu Şehir Güzelse Senin Yüzünden” adlı kitapları ve “Şehrime Ulaşamadan Bitirirken Yolumu / Nâzım ve Vera, Moskova’dan İstanbul’a”, “Alnımın Çizgilerindesin Memleketim- Nâzım Hikmet’in Yolculuk Fotoğrafları” başlıkları altında kitaplaşan sergileriyle Nâzım Hikmet külliyatına ve belgeliğine yeni ve özgün eserler kazandırdı.

Ödül, bu yıl 5’inci kez, 7 Haziran 2014 Cumartesi günü Doğançayır’daki 13. Nâzım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitlerini Anma Kültür Sanat Etkinlikleri sırasında törenle verilecek.

 

Ödülü daha önce kimler almıştı?

 

Daha önce “Nâzım Hikmet Araştırmaları Ödülü”nü 2010 yılında Necmi Selamet’in “Nâzım Hikmet ve Makinalaşmak” kitabı ile Medine Sivri’nin “Paul Eluard ve Nâzım Hikmet’te Renklerin Dili” adlı kitapları paylaşmıştı. 2011 yılında Güney Özkılınç’ın “Nâzım’ın Bursa Yılları” kitabı, 2012 yılında Emin Karaca’nın Nâzım Hikmet üzerine yazdığı kitapları, 2013 yılında da Göksel Aymaz’ın “Nâzım Hikmet ve Memleket” adlı kitabı ödüle değer bulunmuştu.

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