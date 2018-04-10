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Nazilli'de uyuşturucu ticaretine tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen H

10 Nisan 2018 13:07

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen H.A., (32) polisin operasyonuyla yakalandı. H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam uyuşturucu sattığı iddia edilen H.A.\'yı takibe aldı. Bir süre sonra yakalanan H.A.\'nın üstünden bir miktar uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan H.A., Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

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