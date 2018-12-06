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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, evinde 349 gram 'marihuana' ele geçirilen U

06 Aralık 2018 01:39

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, evinde 349 gram \'marihuana\' ele geçirilen U.A., tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.A.\'nın uyuşturucu madde sattığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 349 gram marihuana uyuşturucu maddesi ile 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanımı için malzeme ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen U.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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