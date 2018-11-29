Nazilli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. üzerinde bulunan tabancayla Gökhan K.\'yı (27) vurarak yaraladı. Gökhan K., hastanede tedaviye alınırken, M.D. ise olaydan sonra kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 1115 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan K. ile M.D. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D., üzerinde bulunan tabancayla Gökhan K.\'ya 2 el ateş etti. Gökhan K. tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan K., Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökhan K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olaydan sonra kaçan M.D.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.