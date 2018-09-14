T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli'de kupa keyfi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda evinde Karşıyaka'yı 2-0 yenerek eleyen ve bu sezon ilk resmi galibiyetini elde eden Nazilli Belediyespor moral buldu

14 Eylül 2018 14:27

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci Turu\'nda evinde Karşıyaka\'yı 2-0 yenerek eleyen ve bu sezon ilk resmi galibiyetini elde eden Nazilli Belediyespor moral buldu. 
Futbolcularının gösterdiği performansla son derece umutlandığını dile getiren teknik direktör Ahmet Yavuz, pazar günü iç sahada oynanacak Kozan Belediyespor maçını da kazanacaklarını söyledi. 
Karşıyaka galibiyetinin takımda kesinlikle rehavet oluşturmayacağını anlatan Yavuz, \"Takımı kutluyorum. Umarım bu şekilde yolumuza devam ederiz. Karşıyaka karşılaşması artık geride kaldı. Bizim için Kozan maçı her şeyden önemli. Ligde ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Taraftarımızın önünde iyi futbol ve sonuç bekliyoruz\" diye konuştu. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHA Ziraat Türkiye KupasıTuruKarşıyakaNazilli BelediyesporAhmet YavuzKozan BelediyesporYavuzUmarımBizimKozanLigdeTaraftarımızın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24