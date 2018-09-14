Nazilli'de kupa keyfi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci Turu\'nda evinde Karşıyaka\'yı 2-0 yenerek eleyen ve bu sezon ilk resmi galibiyetini elde eden Nazilli Belediyespor moral buldu.

Futbolcularının gösterdiği performansla son derece umutlandığını dile getiren teknik direktör Ahmet Yavuz, pazar günü iç sahada oynanacak Kozan Belediyespor maçını da kazanacaklarını söyledi.

Karşıyaka galibiyetinin takımda kesinlikle rehavet oluşturmayacağını anlatan Yavuz, \"Takımı kutluyorum. Umarım bu şekilde yolumuza devam ederiz. Karşıyaka karşılaşması artık geride kaldı. Bizim için Kozan maçı her şeyden önemli. Ligde ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Taraftarımızın önünde iyi futbol ve sonuç bekliyoruz\" diye konuştu.

