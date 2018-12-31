Nazilli'de 708 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki markette 708 litre sahte rakı ve votka ile barkod kontrol cihazı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, İsabeyli Mahallesi\'nde S.A.\'ya ait markette sahte içki satıldığını tespit etti. Jandarma timleri iş yerine operasyon yaptı. Markette yapılan aramada barkod kontrol cihazı ile 246 litre rakı ve 462 litre votka olmak üzere toplam 708 litre sahte içki ele geçirildi. Market sahibi S.A. hakkında 5607 sayılı Kanun\'a göre işlem yapıldı. Sahte içkiye ise el kondu, S.A., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



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