Nazilli Belediyespor'un tesislerini Demirören açacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor\'un profesyonel takımının kullanımı için Nazilli Belediyesi\'nin Yeni Sanayi Mahallesi\'nde inşa edilen Yıldırım Demirören Tesisleri, yarın tesise ismi verilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından açılacak.

Saat 14.00\'te başlayacak tören için tüm hazırlıklar tamamlandoı, tesis çevresindeki sokakların kaldırım taşları, kulübün rengi olan siyah ve beyaza boyandı. 18 dönüm arazi içinde, 640 metrekare alan üzerine inşa edilen 4 katlı binada futbolcu ve teknik adamlar için odalar, toplantı salonu, yemekhane, fitnes salonu, sauna, buhar odası, oyun salonu ve sinema salonu bulunuyor.

Futbolcuların her türlü ihtiyacı düşünülerek yapılan odalarda LCD televizyon, buzdolabı, gardrop ve çalışma masası yer alıyor.

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