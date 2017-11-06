Nazilli Belediyespor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor\'a deplasmanda 90+5\'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor, düşme hattından yine kurtulamadı.

Sadece ligin ilk haftasında evinde Kahramanmaraşspor\'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Bu periyotta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Nazilli Belediyespor, zirve hedefiyle başladığı sezonda 5 puanda kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Akyel\'le yollarını ayırdıktan sonra halen teknik adam bulamayan, yönetimde de sorunlar yaşayan Nazilli\'de camia gelecekle ilgili umutsuzluğa düştü.