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Spor

Nazilli Belediyespor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bandırmaspor'a deplasmanda 90+5'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor, düşme hattından yine kurtulamadı

06 Kasım 2017 15:56

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor\'a deplasmanda 90+5\'inci dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor, düşme hattından yine kurtulamadı.
Sadece ligin ilk haftasında evinde Kahramanmaraşspor\'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Bu periyotta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Nazilli Belediyespor, zirve hedefiyle başladığı sezonda 5 puanda kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Akyel\'le yollarını ayırdıktan sonra halen teknik adam bulamayan, yönetimde de sorunlar yaşayan Nazilli\'de camia gelecekle ilgili umutsuzluğa düştü. 

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