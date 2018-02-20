Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge sıkıntısı

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Konya Anadolu Selçukspor\'a 2-1 kaybeden düşme potasındaki Nazilli Belediyespor\'da Fatih Üge sancısı yaşanıyor. Karşılaşmanın 25\'inci dakikasında sağ dizinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen tecrübeli kanat oyuncusunun durumunun ilk belirlemelere göre ciddi olduğu öğrenildi. Yarın bir kez daha MR\'a girecek Fatih, iç sahada oynanacak Fethiyespor müsabakasına yetişmesi zor. Fatih, bu sezon görev yaptığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.