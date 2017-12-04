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Spor

Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi sona erdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına giren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Mustafa Bahadır ile yollar ayrıldı

04 Aralık 2017 19:43

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak deplasmanda Pendikspor\'a 2-0 yenilerek düşme hattına giren Nazilli Belediyespor\'da Teknik Direktör Mustafa Bahadır ile yollar ayrıldı.
Basın Sözcüsü Özgen Türker yaptığı açıklamada, \"Teknik Direktör Mustafa Bahadır\'la bugün yaptığımız toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kan değişikliğine ihtiyacımız vardı. Mustafa Bahadır\'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ederiz. En kısa zamanda yeni çalıştırıcımızı belirleyeceğiz\" ifadelerini kullandı. Bahadır, siyah-beyazlılarla çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etti. 

 

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