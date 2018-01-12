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Spor

Nazilli Belediyespor, Timur Kosovalı'yı kadrosuna katmak istiyor

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Amed Sportif'ten ayrılması gündeme gelen golcü Timur Kosovalı'yı renklerine bağlamak istiyor

12 Ocak 2018 15:18

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Amed Sportif\'ten ayrılması gündeme gelen golcü Timur Kosovalı\'yı renklerine bağlamak istiyor.
Basın Sözcüsü ve başkan adayı Özgen Türker, Timur\'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Timur şu an Amed Sportif Kulübü\'nün oyuncusu. Eğer kulübüyle bonservis sorununu çözerse, Timur\'u kadromuzda görmek isteriz. Ancak futbolcunun kulübüne bonservis veremeyiz\" dedi. Türker, \"Timur\'un yanı sıra forvet için bazı alternatifler belirledik. En kısa sürede transferlerimizi netleştiririz\" diye konuştu.   

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