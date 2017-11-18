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Spor

Nazilli Belediyespor seri peşinde

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

18 Kasım 2017 15:10

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Karşıyaka\'yı 1-0 yenerek düşme potasından çıkan Nazilli Belediyespor, yarın Bugsaşspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Ankara Ostim Stadı\'nda Cihan Aydın\'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Nazilli Belediyespor\'da sakatlıkları süren Hüseyin Bülbül, Gürhan Gürsoy, Mehmet Ersavaş, Halil Zeybek, Nurettin Kayaoğlu ve Mert Çapar\'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Turgay Gölbaşı Başkent\'te görev alamayacak. Teknik Direktör Mustafa Bahadır, Karşıyaka galibiyetiyle büyük moral bulduklarını belirterek, \"Bugsaşspor engelini de aşıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlandık, oyuncularımdan galibiyet bekliyorum\" dedi.

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