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Spor

Nazilli Belediyespor, Sakaryaspor deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazanamayan ve kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Fatih Akyel'le hafta içinde yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, yarın zirve hesapları yapan Sakaryaspor deplasmanına çıkacak

20 Ekim 2017 16:35

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 6 maçını kazanamayan ve kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Fatih Akyel\'le hafta içinde yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, yarın zirve hesapları yapan Sakaryaspor deplasmanına çıkacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı\'nda Özer Özden\'in düdük çalacağı müsabaka saat 19.00\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda Akyel\'in yerine takımı sahaya Altyapı Koordinatörü Yalçın Bilgiç çıkaracak. Maça en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Bilgiç, \"Göreve başlayalı çok kısa süre olmasına rağmen futbolcularımızla çok iyi iletişim kurdum. Sakaryaspor maçına iyi motive olduk. Abdulkadir ve İlker dışında eksiğimiz bulunmuyor. İstediğimiz sonucu alacağız\" diye konuştu. 

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