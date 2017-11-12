Nazilli Belediyespor-Karşıyaka maçından notlar

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor\'da hafta içinde göreve getirilen teknik direktör Mustafa Bahadır, Karşıyaka\'yı konuk ettikleri Ege derbisinde takımının başındaki ilk maçına çıktı.

Ev sahibi ekipte futbolcular sahaya üzerinde, \"Birlikte varız, birlikte başaracağız\" yazılı bir pankartla çıktı. Siyah-beyazlı takımda sakat Halil Zeybek, Hüseyin Bülbül, Mehmet Ersavaş ve Mert Çapar forma giyemedi. Nazilli yönetiminin bu karşılaşmaya özel bilet fiyatlarını açık tribün 50 kuruş, kapalı tribün 1 TL olarak belirlemesi üzerine kapalı dolarken, açık tribün boş kaldı.

Karşıyaka\'da ise sarı kart cezalısı Mustafa Aşan ve Tayfun kadroda yer almadı. Teknik direktör Halim Okta, ilk 11\'e Harun ve Battal\'ı monte etti. Karşıyakalı taraftarlar kendilerine ayrılan 195 kişilik yeri doldurdu. Konuk seyirci için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi. Karşıyaka yönetimi geçen haftaki Şanlıurfaspor galibiyetinin primlerini ödeyerek futbolculara Nazilli Belediyespor sınavı öncesi moral aşıladı.