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Spor

Nazilli Belediyespor, Emre Koca'yı 2 yıllığına renklerine bağladı

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Adanaspor'dan Emre Koca'yı 2 yıllığına renklerine bağladı

21 Ağustos 2017 16:12

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Adanaspor\'dan Emre Koca\'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. Kanatlarda da görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda başarı sözü verdi. Nazilli Belediyespor, yeni sezonda 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele edecek aynı kentin takımı Aydınspor 1923\'e futbolcu desteğinde bulundu. 
Siyah beyazlılar forvet Hakan Doğan, sol kanat Mikail Albayrak ve orta sahadan Doğancan Koca\'yı Aydınspor 1923\'e kiraladı. Basın Sözcüsü Özgen Türker 3 oyuncu için Aydınspor\'dan bir bedel almayacaklarını belirterek, \"Aydınspor 1923 bizim kardeş kulübümüz. Onursal Başkanımız ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'ın isteğiyle oyuncularımızı Aydınspor 1923\'e gönderdik. Aydınspor 1923\'e yeni sezonda başarı dileriz\" dedi.

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