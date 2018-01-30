Nazilli Belediyespor, Aykut'u bekliyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarıda ilk iki haftada 1 puan alabilen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, 1461 Trabzon\'un golcüsü Aykut Sevim ile prensipte anlaşma sağladı.
Futbolcunun kulübüyle olan bonservis sorununu çözmesini bekleyen Nazilli Belediyespor\'un hafta sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Aykut transferini gerçekleştirememesi durumunda Amed Sportif\'ten ayrılmayı planlayan Timur Kosovalı\'ya yöneleceği bildirildi.