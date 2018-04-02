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Spor

Nazilli Belediyespor ateşe düştü

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı

02 Nisan 2018 15:53

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Karşıyaka\'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı. Fethiyespor\'un Kırklarelispor\'u yenmesiyle kurtuluş barajındaki rakibinin 5 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftaya büyük korkuyla girdi. Önceki hafta da evinde Bandırmaspor\'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılarda taraftar da isyan bayrağını açtı. Kümede kalma yolunda ağır darbeler alan Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftada Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarına çıkacak.

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