Nazilli Belediyespor ateşe düştü

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Karşıyaka\'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı. Fethiyespor\'un Kırklarelispor\'u yenmesiyle kurtuluş barajındaki rakibinin 5 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftaya büyük korkuyla girdi. Önceki hafta da evinde Bandırmaspor\'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılarda taraftar da isyan bayrağını açtı. Kümede kalma yolunda ağır darbeler alan Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftada Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarına çıkacak.