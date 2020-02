Nazilli Adalet Sarayı'na Erişebilirlik Belgesi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Adalet Sarayı\'na törenle \'Erişebilirlik Belgesi\' verildi. Nazilli Adalet Sarayı, Aydın genelinde bu belgeyi almış ilk devlet kurumu oldu.

Nazilli\'de engelli vatandaşların hizmetlere erişebilirliklerini arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, 1,5 yıldır yapılan çalışmalarla Aile ve Politikalar Bakanlığı\'nın 365 kriterini yerine getiren Nazilli Adliye Sarayı\'na \'Erişebilirlik Belgesi verildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Nazilli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Dönartaş\'a erişebilirlik belgesinin takdim edildiği törene; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, daire müdürleri, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Başkanı Ayşe Hışıl Çınkıt, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu erişebilirlik kanunun 2013\'ten bu yana uygulandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, \"2018 yılı planları içerisinde 80 tane kurum kuruluş ve özel kurumlarda dahil olmak üzere fabrikalar, hastaneler ve kamu kurum kuruluşları olmak üzere planlarımıza dahil ettik. Aydın\'da bu ana kadar 166 kurum incelenmiş ve eksiklikleri bildirilmiştir. Erişebilir ve erişebilir bir kent olmak medeniyetin göstergelerinden bir tanesidir. Bu yapılan çalışma engellilerimiz çok faydalı bir çalışmadır. Nazilli Adalet Sarayı 365 kriteri yerine getirilerek Erişebilirlik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu belgeyi alarak da Aydın\'da erişelirlik belgesi alan ilk devlet kurumu olma özeliği taşıyor\" dedi.

Çıkarılan yasa ile kamu kurum ve kuruluşlarının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için çalışmalar yapılmasını ön gördüğünü ifade eden Nazilli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Dönartaş, \"Adalet Bakanlığının konuyla ilgili talimatının ardından Cumhuriyet Başsavcılığımız ivedilikle çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında bahçe zemini düzenlenmiş, hissedilebilir yollar yapılmış ve korunaklı rampalar oluşturulmuştur. İki adet engelli otoparkı yapılmıştır. Görme engelliler için tüm binaya Braille alfabesiyle yönlendir panoları konmuştur. Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle 4 ay koltuk değneğiyle yaşadım, bu sayede engellilerin yaşadığı zorlukları empati yapma fırsatı buldum. O dönemde çalıştığım adliyede dahi fiziki birçok engelle karşılaştım. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa görme imkanım oldu. Bu nedenledir ki yaklaşık 16 yıldan bu yana gerek Cumhuriyet Savcısı, gerek Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığım adliyelerde imkanlarımız dahilinde yapma fırsatı bulduğum fiziki düzenlemelerden hiçbiri beni bugün ki kadar onurlandırmamış ve gururlandırmamıştır\" dedi.

Bu yapılanlarla diğer kamu kurumlarına örnek olacak şekilde bir ilkin gerçekleştiğini dile getiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Engelliler açısından 365 kriteri gerçekleştirerek her noktasına erişilebirliği belgelendirmiş oluyor. Bu çok önemli bir olay. Adliyeye yakışanda adalet müessesine yakışan da budur. Adalet sadece mülkün temeli değil, her şeyin temelidir. Adalet hepimize lazım. Sadece sağlam olanlara değil, bir şekilde kaderin cilvesi olarak engelli olan vatandaşlarımıza da adalet lazım. Onlarında adaletin her noktasına da erişebilmesi lazım. Bu anlamda çok önemli bir iş gerçekleştirmiş. Bu açıdan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun\" diye konuştu.



