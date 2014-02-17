'Nazilerle aynı yöntemleri kullanıyorlar'



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 2013 mayısında görevlendirilen araştırma komisyonu, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlâllerine ilişkin raporunu pazartesi günü Cenevre'de açıkladı. 372 sayfalık kapsamlı raporda, Kuzey Kore'de, sistemli ve geniş kapsamlı insan hakları ihlâlleri yapıldığına dikkat çekildi.

Komisyon'un başkanı Avustralyalı yargıç Michael Kirby, raporlarında yer verdikleri insan hakları ihlâllerinin 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin işledikleri insanlık suçlarıyla büyük benzerlikler taşıdığını tespit ettiklerini kaydetti. Kirby, Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında tutulanların, açlıkla ölüme terk edildikleri, cesetlerinin diğer mahkûmlar tarafından yakıldığını tespit ettiklerini ve bu eylemlerin Nazi dönemiyle benzediğine dikkat çekti. Komisyon, Kuzey Kore'nin komşusu Çin'e yönelik iddialara yer verdi. Raporda, Çin'in öldürülmek üzere mültecileri Kuzey Kore'ye gönderdiği öne sürüldü.

Komisyon yetkilileri, ülkede insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girmesi gerektiğini belitti. Komisyon, Kuzey Kore yönetimine gönderdiği bir mektupta, tüm bu ihlâllerden yüzlerce kişinin sorumlu olabileceğini ve Devlet Başkanı Kim Jong Un'un da Lahey'de yargılanabileceğini belirtti.

Kuzey Kore, raporda sunulan iddiaları kabul etmeyerek, raporun düşman güçler tarafından değiştirilmiş belgelere dayandığını ve ABD, Avrupa Birliği ve Japonya tarafından desteklendiği açıklamasını yaptı.