-NAZİLERİN KULLANDIĞI CERRAHİ ALETLER BULUNDU VARŞOVA (A.A) - 26.08.2010 - Polonya'nın güneyindeki bir evde, Nazi toplama kampı Auschwitz'de kullanılan 150'den fazla cerrahi alet bulundu. Auschwitz'deki müzenin sözcüsü Bartosz Bartyzel, cerrahi ve jinekolojik aletlerle ilgili ''son yılların en büyük keşfi'' ifadesini kullandığı açıklamasında, aletlerin jinekolog Carl Clauberg tarafından kullanıldığının düşünüldüğünü belirtti. SS subayı Dr. Carl Clauberg'in, Auschwitz'te Musevi kadınları kısırlaştırma deneyleri yaptığı biliniyor. İnsanları kobay olarak kullanan cani doktorun deneylerini yaptığı yüzlerce kişi ölmüştü. Kızıl Ordu gelmeden kısa süre önce, Ocak 1945'te Clauberg, Berlin yakınlarındaki Ravensbrück kampına nakledilmiş ve deneylerini burada sürdürmüştü. Sovyet askerleri tarafından esir alınan Clauberg, önce 25 yıl hapse mahkum edilmiş, sonra 1955'te Batı Almanya'ya gönderilmişti. Burada hayatta kalan kamp kurbanları tarafından yapılan şikayetler üzerine bir kez daha mahkumiyet almış, 1957'de de ölmüştü.