T24 LogoT24 Logo
Dünya

NAZİLERİN KULLANDIĞI CERRAHİ ALETLER BULUNDU VARŞOVA (A.A)

26 Ağustos 2010 16:45

-NAZİLERİN KULLANDIĞI CERRAHİ ALETLER BULUNDU VARŞOVA (A.A) - 26.08.2010 - Polonya'nın güneyindeki bir evde, Nazi toplama kampı Auschwitz'de kullanılan 150'den fazla cerrahi alet bulundu.  Auschwitz'deki müzenin sözcüsü Bartosz Bartyzel, cerrahi ve jinekolojik aletlerle ilgili ''son yılların en büyük keşfi'' ifadesini kullandığı açıklamasında, aletlerin jinekolog Carl Clauberg tarafından kullanıldığının düşünüldüğünü belirtti. SS subayı Dr. Carl Clauberg'in, Auschwitz'te Musevi kadınları kısırlaştırma deneyleri yaptığı biliniyor. İnsanları kobay olarak kullanan cani doktorun deneylerini yaptığı yüzlerce kişi ölmüştü. Kızıl Ordu gelmeden kısa süre önce, Ocak 1945'te Clauberg, Berlin yakınlarındaki Ravensbrück kampına nakledilmiş ve deneylerini burada sürdürmüştü. Sovyet askerleri tarafından esir alınan Clauberg, önce 25 yıl hapse mahkum edilmiş, sonra 1955'te Batı Almanya'ya gönderilmişti. Burada hayatta kalan kamp kurbanları tarafından yapılan şikayetler üzerine bir kez daha mahkumiyet almış, 1957'de de ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24