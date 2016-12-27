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Dünya

'Nazi selamı' verdirip öğrencilere geçit töreni yaptırdılar

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada okul müdürü görevinden ihraç edildi

27 Aralık 2016 21:14

Tayvan'daki Noel bayramında öğrencilerin kartondan yapılan tankla Nazi selamı vermesi ülkede tartışmalara neden oldu. Olayın medyaya yansımasının ardından okul müdürü istifa ederken, Tayvan hükümeti Yahudilerden ve İsrail'den özür diledi.

Euronews'in haberine göre, tepkilerin ülke çapına yayılmasıyla istifa eden Kuang Fu High School'un müdürü Cheng Hsiao-ming, tüm sorumluluğu üstüne aldığını belirterek öğrencilerin cezalandırılmamasını istedi.

Tayvan Eğitim Bakanı Pan Wen-chung, olayın eğitim bakanlığı tarafından soruşturulduğunu duyurdu.

İsrail’in Tayvan temsilciliği söz konusu etkinliği 'içler acısı' olarak yorumladı. Tayvan resmi makamları ve okul yönetimi ise, Tel Aviv yönetiminden özür diledi.

Lise yönetimi aynı okulda Yahudi Soykırımı’yla ilgili toplumu bilinçlendirici gösterimlerin yapılacağını duyurdu.

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