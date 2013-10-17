Nazi savaş suçlusunun cesedini kimse istemiyor



100 yaşında ölen Nazi savaş suçlusu Erich Priebke’nin nerede toprağa verileceği belirsizliğini koruyor. Ne Arjantin ne de İtalya Priebke’nin naaşını kabul etmek istiyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında 335 İtalyan'ın katledilmesine iştirak ettiği gerekçesiyle, 50 yıl gizlendiği Arjantin'den 1995 yılında İtalya'ya iade edilen Erich Priebke'nin cenazesi, İtalya'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Priebke için salı akşamı Albano Laziale’de düzenlenen cenaze töreni, başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi. Törenin yapıldığı kasaba Albano Laziale’de yaşayan yaklaşık 500 kişi, ellerinde “Cellat Priebke” yazılı pankartlarla Priebke’nin cenaze törenini protesto etti. Ancak cenaze töreninin yapılacağı yere ellerinde ‘Kahraman’ yazılı pankartlarla birçok Neonazi de gelince ortalık karıştı. İki taraf arasında çatışmaların çıkması üzerine polis devreye girdi. Birkaç Neonazi’nin cenaze töreninin yapıldığı alana girmesi üzerine tören önce yarıda kesildi, ardından da tamamen iptal edildi.

İtalya naaşı Almanya'ya göndermek istiyor

Roma Valisi Giuseppe Pecoraro’nun talimatı üzerine Priebke’nin tabutu Roma’nın güneyindeki Pratica di Mare Askeri Havalimanı’na getirildi. Pecoraro, cenazenin nerede defnedileceği ya da yakılıp yakılmayacağı gibi konularda açıklama yapmaktan kaçındı ancak "Durumu en iyi imkanlarla çözmeye çalışıyoruz" dedi. Pecoraro, cenazenin defni için Almanya ile irtibata geçildiğini belirtti.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İtalyan makamlarından henüz ellerine resmi bir başvurunun ulaşmadığını kaydetti. Sözcü "Almanya dışında ölen bir Alman’ın cenazesi ile ilgilenmek o kişinin ailesinin meselesidir" dedi.

Arjantin de kabul etmiyor

Avukatının açıklamalarına göre; Priebke Arjantin’de karısının yanına gömülmek istiyordu. Ancak 1994 yılına kadar gerçek adı ile gizlenmeyi başardığı Arjantin, Priebke’nin cenazesini kabul etmedi. Priebke’nin doğum yeri olan Berlin yakınlarındaki Henningsdorf kasabasının sakinleri de eski Nazi subayının kasabalarına defnedilmesine karşı çıktı.

İtalya’da ev hapsinde tutulan Nazi savaş suçlusu Erich Priebke geçen hafta 100 yaşında ölmüştü. 24 Mart 1944 tarihinde Roma'da, Ardeatine mağaralarında 335 İtalya’nın Alman askerlerince yapılan katliama katıldığı ortaya çıkınca, Priebke, 1995 yılında 50 yıla yakın gizlenmeyi başardığı Arjantin’den İtalya’ya iade edilmişti. Priebke, 1998 yılında bir İtalyan askeri mahkemesi tarafından ömür boyu hapse çarptırılmış, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları göz önüne alınarak cezasını ev hapsinde geçirmesi kararlaştırılmıştı.