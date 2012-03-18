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Dünya

Nazi gardiyanı Demjanjuk hayatını kaybetti

Demjanjuk geçen yıl 28 bin Yahudi’nin öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

18 Mart 2012 15:13

 

T24 - Nazi suçlusu John Demjanjuk, Almanya’nın Rosenheim kentindeki yaşlılar yurdunda 91 yaşında hayatını kaybetti. Demjanjuk geçen yıl 28 bin Yahudi’nin öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulunmuştu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Sobibor Nazi kampında gardiyanlık yapan Ukrayna kökenli John Demjanjuk 91 yaşında hayatını kaybetti. 2009 yılında ABD'den Almanya'ya iade edilen Demjanjuk, Münih eyalet mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmış ve 1943 yılında Polonya’daki Sobibor kampında yaklaşık 28 bin kişinin ölümüne yardımcı olmaktan suçlu bulunmuştu. Beş yıl hapis cezasına çarptırılan ancak yüksek yaşı ve ülkesiz olmasından ötürü kaçma tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle cezası infaz edilmeyen Demjanjuk, Bavyera eyaletindeki Rosenheim kentinde bir yaşlılar yurduna yerleştirilmişti.


ABD iade etti


John Demjanjuk, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’dan ABD’ye iltica etmişti. Nazi toplama kampı Treblinka’da gardiyanlık yaptığı suçlamasıyla 1986 yılında İsrail’e gönderildi. Fakat İsrail’de mahkûm olan Demjanjuk’un başka bir gardiyanla karıştırıldığı gerekçesiyle çarptırıldığı ölüm cezası temyizde bozuldu. Yeniden ABD’ye dönen John Demjanjuk 2009’da vatandaşlıktan çıkartılarak, bu kez Sobibor Nazi kampında gardiyanlık yapmakla suçlayan Almanya'ya iade edilmişti.

 

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