Naz'ı çıldırtan dedikodu

T24- Naz Elmas ile zaman zaman kısa süreli ayrılıklar yaşadığı sevgilisi Sina Cem’in yolları yine ayrıldı. Cem’in adı şimdi Hadise ile anılıyor.





Oyuncu Naz Elmas ile geçtiğimiz yaz Çeşme’de birlikte görüntülendiği sevgilisi Sina Cem’in ilişkisinde sular en başından beri durulmuyor. Sık sık ayrılıklarla kesintiye uğrayan beraberlikte yeni bir kriz doğdu. İddialara göre Elmas’la yine bir dargınlık yaşayan Cem, Hadise ile görüşmeye başladı.

Sinan Akçıl’dan ayrıldığından beri aşk haberiyle gündeme gelmeyen Hadise ile Cem’in son zamanlarda sık sık buluştuğu öğrenildi. İddialara göre hızla yayılan “yeni aşk” dedikodularından, sonunda Elmas’ın da haberi oldu. İkili henüz aralarındaki arkadaşlığı bir isim koymasa da, bu durumun Naz Elmas’ı çok üzdüğü söyleniyor.