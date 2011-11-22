T24 LogoT24 Logo
Magazin

Naz'ı çıldırtan dedikodu

Oyuncu Naz Elmas ile sevgilisi Sina Cem’in ilişkisinde sular en başından beri durulmuyor

22 Kasım 2011 02:00

T24- Naz Elmas ile zaman zaman kısa süreli ayrılıklar yaşadığı sevgilisi Sina Cem’in yolları yine ayrıldı. Cem’in adı şimdi Hadise ile anılıyor.

Oyuncu Naz Elmas ile geçtiğimiz yaz Çeşme’de birlikte görüntülendiği sevgilisi Sina Cem’in ilişkisinde sular en başından beri durulmuyor. Sık sık ayrılıklarla kesintiye uğrayan beraberlikte yeni bir kriz doğdu. İddialara göre Elmas’la yine bir dargınlık yaşayan Cem, Hadise ile görüşmeye başladı.

Sinan Akçıl’dan ayrıldığından beri aşk haberiyle gündeme gelmeyen Hadise ile Cem’in son zamanlarda sık sık buluştuğu öğrenildi. İddialara göre hızla yayılan “yeni aşk” dedikodularından, sonunda Elmas’ın da haberi oldu. İkili henüz aralarındaki arkadaşlığı bir isim koymasa da, bu durumun Naz Elmas’ı çok üzdüğü söyleniyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24