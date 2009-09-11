Nazarbayev'e ömür boyu teklif

Bir vatandaş 20 yıldır Kazak halkını yöneten Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den bir vatandaş ömür boyu başkan kalmasını istedi.



Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, "bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'den ömür boyu bu makamda kalmasını ve artık seçim yapılmamasını istediği" açıklamasında bulundu.



Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zakrettin Baydosov adlı vatandaşın Nazarbayev'in Aktau gezisi sırasında böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.



Açıklamaya göre, Nazarbayev'in Aktau gezisi sırasında tarihçi olduğu belirtilen Baydasov, Cumhurbaşkanına hitaben, "Sevgili Nursultan Abişeviç, halk her zaman size oy veriyor. Artık başka seçim olmasını istemiyoruz. Kazakistan'ı her zaman siz yönetmelisiniz" dedi.



Açıklamada, Nazarbayev'in bu ifadelere nasıl karşılık verdiği hakkında bilgi verilmedi.



Nazarbayev (69), ülkeyi 20 yıldır yönetiyor. Nazarbayev, 2012'de yapılacak yeni seçime katılıp katılmayacağını henüz açıklamadı.