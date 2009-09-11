Nazarbayev'e ömür boyu teklif

Bir vatandaş 20 yıldır Kazak halkını yöneten Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den bir vatandaş ömür boyu başkan kalmasını istedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, "bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev'den ömür boyu bu makamda kalmasını ve artık seçim
yapılmamasını istediği" açıklamasında bulundu.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı
açıklamada, Zakrettin Baydosov adlı vatandaşın Nazarbayev'in Aktau
gezisi sırasında böyle bir talepte bulunduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, Nazarbayev'in Aktau gezisi sırasında tarihçi olduğu
belirtilen Baydasov, Cumhurbaşkanına hitaben, "Sevgili Nursultan
Abişeviç, halk her zaman size oy veriyor. Artık başka seçim olmasını
istemiyoruz. Kazakistan'ı her zaman siz yönetmelisiniz" dedi.
Açıklamada, Nazarbayev'in bu ifadelere nasıl karşılık verdiği hakkında bilgi verilmedi.
Nazarbayev (69), ülkeyi 20 yıldır yönetiyor. Nazarbayev, 2012'de yapılacak yeni seçime katılıp katılmayacağını henüz açıklamadı.