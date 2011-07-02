-NAZARBAYEV'E ISESCO ÖDÜLÜ VERİLDİ ASTANA (A.A) - 02.07.2011 - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e, İslama'a hizmetlerinden dolayı ISESCO ödülü verildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) Genel Müdürü Abdülaziz bin Osman Altwaijiri'nin, ziyaret ettiği Nazarbayev'e, İslami dayanışmanın sağlanmasına olan desteğinden dolayı örgütün en büyük ödülünü verdiği bildirildi. Nazarbayev'e İslami dayanışmanın güçlendirilmesi, İslam dünyası ile sosyal değerlerin geliştirilmesi dolayısı ile bu ödülü verdiklerini dile getiren Altwajiri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 38. dışişleri bakanları toplantısının başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı da teşekkür etti.