Nazarbayev yüzde 97.5'le beşinci kez Kazakistan Cumhurbaşkanı oldu

Kazakistan'da Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandık çıkış anketleri Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in oyların yüzde 97.5'ini alarak beşinci kez bu göreve seçileceğine işaret ediyor.

Seçime 26 yıldır iktidarda olan Nazarbayev'le birlikte iki aday daha katılmıştı. Ancak iki rakibinin de Nazarbayev'in politikalarını destekleyen kişiler olduğu belirtiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, insan hakları grupları yönetimi muhalefet üzerinde sistematik olarak baskı kurmakla suçluyor.

Beş yıl daha

Kazakistan'ın bağımsızlığından beri ülkenin başında olan Nazarbayev'in seçim programında 'Nurlu Yol' adını verdiği ekonomik kalkınma programı geniş yer tutuyor.

Nazarbayev halktan ülkenin geleceği ve istikrarı adına oy istedi.

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Kazakistan'ın ilk devlet başkanı seçimi 1 Aralık 1991 yılında düzenlenmiş ve ülkenin kurucu Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olan Kazakistan'da, 2007 yılında yapılan anayasa değişikliği ile devlet başkanlığı seçimleri yedi yıldan beş yıla indirilmişti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 2011 yılında yapılan son seçimlerde oyların yüzde 95,5'ini alarak dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.