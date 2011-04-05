-NAZARBAYEV OYLARIN YÜZDE 95,5'İNİ ALDI ASTANA (A.A) - 05.04.2011 - Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu, 3 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. Sonuçlara göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 7 milyon 850 bin 958 seçmenin oyunu alarak yüzde 95,5'lik oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Kuanduk Turgankulov, düzenlediği basın toplantısında, 3 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. Turgankulov, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in 7 milyon 850 bin 958 seçmenin oyunu alarak yüzde 95,5'lik oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. Turgankulov'un yaptığı açıklamaya göre, Senatör Gani Kasimov, 94 bin 452 seçmenin oyunu alarak yüzde 1,15, Komünist Parti Genel Sekreteri Zhambul Ahmetbekov 159 bin 36 seçmenin oyunu alarak yüzde 1,94, Tabiat Vakfı Başkanı Mels Eleusizov 94 bin 452 seçmenin oyunu alarak yüzde 1,36 oy oranına sahip oldu. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Turgankulov, bu sonuçlara göre, Nazarbayev'in yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini resmi olarak söyleyebileceklerini bildirdi. Bu arada Nazarbayev'e rakip olan Kasimov, Ahmetbekov ve Eleusizov seçim sonuçlarının gayet doğal olduğunu, seçimlerin doğru bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.