T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nazarbayev: Olayların arkasında organizatörler var ASTANA (A.A)

23 Aralık 2011 10:07

-Nazarbayev: Olayların arkasında organizatörler var ASTANA (A.A)- 23.12.2011 - İsa Yıldıran - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkenin 20'inci Bağımsızlık Yıldönümü kutlamalarınının yapıldığı 16 Aralık günü 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların yaşandığı Janaözen şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.  Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Karim Masimov ve Senato Başkanı Kayrat Mami ile şehre giden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, öncelikle bölge yetkilileri ile bir araya gelerek olaylar ve şehrin sorunları hakkında bilgi aldı. Janaözen şehrinin sorunlarının yerinden tespiti için Başbakan Yardımcısı Umirzak Shukeyev başkanlığında bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun çalışmalarına başladığını anlatan Nazarbayev, Belediye Başkanı Krumbek Kusherbayev'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini, yerine de Baurzhan Mukhamedzhanov'un atandığını söyledi.  Bölgenin yeniden imarı için 3 milyar dolar kaynak aktarıldığını ifade eden Nazarbayev, sorunların bir an önce çözümü için bütün devlet kurumlarının ve bölge şehirlerinin Janaözen şehrine yardım ve destekte bulunacağını vurguladı.  Şehri gezerek, yeniden yapılandırmayla ilgili çalışmaları denetleyen Nazarbayev, Özenmunaygaz şirketi yetkilileri ve çalışanlarıyla da bir araya geldi.  Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20'inci yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı 16 Aralık günü böyle bir olay yaşanmasının halkını büyük bir üzüntüye soktuğunu anlatan Nazarbayev, yaşananları ''trajedi'' olarak nitelendirdi. Çalışanların sorunlarının çözülmesi için kurulmuş olan komisyonun 2 hafta içinde bir rapor hazırlayacağını ifade eden Nazarbayev, ''yaşanan olayların işçilerin hak aramalarının ötesinde bazı organizatörler ve finansörlerin ortalığı karıştırmak istemesinden kaynaklandığını'' söyledi. Nazarbayev, ''olayın ardında deniz aşırı yabancı ülkeler de dahil olmak üzere Kazak halkının birlik ve bütünlüğünü istemeyen organizatörlerin kışkırtmasından kaynaklandığını düşündüğünü, bunun en kısa zamanda ortaya çıkartılacağını'' kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24