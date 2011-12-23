-Nazarbayev: Olayların arkasında organizatörler var ASTANA (A.A)- 23.12.2011 - İsa Yıldıran - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkenin 20'inci Bağımsızlık Yıldönümü kutlamalarınının yapıldığı 16 Aralık günü 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların yaşandığı Janaözen şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Karim Masimov ve Senato Başkanı Kayrat Mami ile şehre giden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, öncelikle bölge yetkilileri ile bir araya gelerek olaylar ve şehrin sorunları hakkında bilgi aldı. Janaözen şehrinin sorunlarının yerinden tespiti için Başbakan Yardımcısı Umirzak Shukeyev başkanlığında bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun çalışmalarına başladığını anlatan Nazarbayev, Belediye Başkanı Krumbek Kusherbayev'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini, yerine de Baurzhan Mukhamedzhanov'un atandığını söyledi. Bölgenin yeniden imarı için 3 milyar dolar kaynak aktarıldığını ifade eden Nazarbayev, sorunların bir an önce çözümü için bütün devlet kurumlarının ve bölge şehirlerinin Janaözen şehrine yardım ve destekte bulunacağını vurguladı. Şehri gezerek, yeniden yapılandırmayla ilgili çalışmaları denetleyen Nazarbayev, Özenmunaygaz şirketi yetkilileri ve çalışanlarıyla da bir araya geldi. Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 20'inci yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı 16 Aralık günü böyle bir olay yaşanmasının halkını büyük bir üzüntüye soktuğunu anlatan Nazarbayev, yaşananları ''trajedi'' olarak nitelendirdi. Çalışanların sorunlarının çözülmesi için kurulmuş olan komisyonun 2 hafta içinde bir rapor hazırlayacağını ifade eden Nazarbayev, ''yaşanan olayların işçilerin hak aramalarının ötesinde bazı organizatörler ve finansörlerin ortalığı karıştırmak istemesinden kaynaklandığını'' söyledi. Nazarbayev, ''olayın ardında deniz aşırı yabancı ülkeler de dahil olmak üzere Kazak halkının birlik ve bütünlüğünü istemeyen organizatörlerin kışkırtmasından kaynaklandığını düşündüğünü, bunun en kısa zamanda ortaya çıkartılacağını'' kaydetti.