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Çevre

Nazar Boncuğu'nun mavisi çamura döndü

Maviliği ile "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak tanınan Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, derinliği 1 metrenin altına düşmesi nedeniyle çamur haline geldi.

26 Ekim 2008 03:00

Maviliği ile "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak tanınan Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, derinliği 1 metrenin altına düşmesi nedeniyle çamur haline geldi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Mugayıtoğlu, yaklaşık 5 milyon yıl önce volkanik patlama sonucu oluşan Meke Gölü'nün birkaç yıl öncesine kadar güzelliğiyle büyülediğini söyledi.

Maviliği ve ender güzelliği ile gölün "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak nitelendirilen, yurt dışında bile bu ismiyle tanınan gölün dergi ve gazetelerde sıkça yer aldığını ifade eden Mugayıtoğlu, gölün maviliğini kaybettiğini, çamur haline geldiğini anlattı.

Gölün durumunun son 3-4 yıldır sürekli kötüye gittiğini belirten Mugayıtoğlu, şunları kaydetti:
"Maalesef her geçen yıl durum daha da kötüleşiyor. Yağışların azlığı ve yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle göl çamur haline geldi. Derinliği 1 metrenin altına düştü, göl birkaç parçaya ayrıldı. Meke Gölü'nün kurtarılması konusunda herkes bir şeyler söyledi ama şu andaki sonuç sıfır. Güzelliğini giderek kaybediyor. Yerli ve yabancı turistler, gölün bu durumuyla ilgili sitemlerini bize iletiyorlar ama elden bir şey gelmiyor. Karapınar için Konya ve Türkiye için büyük kayıp. Dünyanın en önemli krater göllerinden birisi Meke Gölü, can çekişiyor."

Bir dönem 200'e yakın kuş türünün bulunduğu gölde şimdilerde birkaç türün sayılı geldiğini belirten Mugayıtoğlu, "Umudumuz bölgenin iyi yağış alması. Gölün kurtulması, yağışlara ve suyun akılcı kullanımına bağlı. Artık yer altı suyunun aşırı kullanımından vazgeçilmeli. Aksi halde Meke Gölü ile birlikte birçok güzelliğimizi kaybedeceğiz" dedi.

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