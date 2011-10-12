Nazan Öncel'in acı günü





T24- Türk pop müziği sanatçı Nazan Öncel’in İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde yaşayan annesi 78 yaşındaki Raziye Hekim, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hekim, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Torbalı’da toprağa verilirken, sanatçı Öncel gözyaşlarına boğuldu.







Sanatçı Nazan Öncel’in Karşıyaka İlçesi’nde yaşayan annesi 78 yaşındaki Raziye Hekim, yaklaşık 3 hafta önce aniden rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Hekim’e akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Hekim, bugün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında hayatını kaybetti. Annesinin ölüm haberi üzerine İzmir’e giden sanatçı Nazan Öncel büyük üzüntü yaşadı.





Gençlik yıllarında bir süre öğretmenlik yapan Raziye Hekim’in cenazesi, vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Torbalı’ya götürüldü. Hekim, için Özbey Mahallesi Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hekim’in kızı Nazan Öncel ile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.





İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Raziye Hekim, Özbey Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Nazan Öncel’in oldukça bitkin olduğu görüldü. Yakınlarının desteğiyle ayakta güçlükle duran Öncel’in gözyaşları biran olsun durmadı.