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Nazan Öncel’den Gülmen ve Özakça mesajı: Onur savaşı veriyorlar

Sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından Gülmen ve Özakça için destek mesajı paylaştı

16 Mayıs 2017 01:03

Sanatçı Nazan Öncel, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için destek mesajı paylaştı.

Öncel “acil durum” başlığıyla yayımladığı mesajında, “Açlık savaşı değil onur savaşı veriyorlar, insanca yaşam haklarının teslim edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gülmen ve Özakça’nın “işimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Kızılay İnsan Hakları Anıtı önünde başlattıkları açlık grevi eylemi 68’inci gününde.

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