Nazan Öncel’den barış mesajı

Samsun’da hayranlarıyla buluşan Nazan Öncel, sahneye ‘farkındalık bileklikleri’yle çıktı. Öncel, “Savaşa hayır barışa evet” dedi.

Nazan Öncel, dün akşam Hayal Kahvesi Samsun’da sahne aldı. Öncel, kendi tasarladığı sahne kıyafetinin yanı sıra taktığı farkındalık bileklikleriyle de dikkat çekti. Hayranlarına bilekliklerini satın aldığı iki çocuğu anlatan Öncel, şöyle dedi:

“Savaşa hayır barışa evet farkındalık bilekliklerimi sokakta çalışan iki emekçi çocuktan aldım. Kendileri tasarlıyormuş. Yaratıcı olmak böyle bir şey işte. Bende onlara bir iş teklifinde bulundum. Bundan böyle tüm konserlerimde takılarımı onlar tasarlayacak. Çocuklara destek olmak en önemli görevimizdir.”