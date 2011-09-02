Naz Elmas'ın gözyaşları dinmedi

T24 - İstanbul’da vefat eden Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Genel Kurul üyesi Talat Elmas’ın (63) cenazesi toprağa verildi.





Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün vefat eden Elmas için öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi, Elmas’ın dizi oyunculuğu yapan kızları Naz ve Açelya Elmas, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.





Törene, Talat’ın eşi Meral Elmas ve aile yakınları ile dizi oyuncuları Kenan Ece, Nur Erkul, Mehmet Esen, Ogün Kaptanoğlu, Mesut Akusta ve Tuğçe Ersoy’un da aralarında bulunduğu sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Talat Elmas’ın cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.





