Naz çöpe gitti!

Çapamarka grubunun yeni mekanının reklam çekimini Naz Elmas’la gerçekleştirdi. Ancak grup sonucu beğenmeyince tüm çalışma çöpe gitti.



It's A Joke, Cahide, Al Jamal, Longtable gibi popüler mekanların yaratıcısı Çapamarka grubu, Sıraevler'de açacağı yeni mekanı Joke Perestroyka’nın reklam çekimini Naz Elmas’la gerçekleştirdi. Ancak grup sonucu beğenmeyince tüm çalışma çöpe gitti.



Stil danışmanı Hakan Öztürk ile Çapamarka ekibi, birkaç hafta önce saatler süren bir toplantı yaptı. İstenen, çekimin Rusya’daki Perestroyka dönemini yansıtmasıydı, ama olmadı. Siyasi içerikli olmasını istedikleri fotoğrafları moda çekimi gibi bulan Çapamarka grubu, bu yüzden Öztürk'le tartışmaya başladı. İzzet Çapa sonunda "Hakan benim çok eski dostum” diyerek konuyu kapattı, ama buna rağmen Naz Elmas’ın 20 yabancı mankenle objektif karşısına geçtiği yüzlerce fotoğraf çöpe gitti.

