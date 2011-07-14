-NAYIR'IN SAVCILIKTAKİ İFADE İŞLEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Hacı Nayır'ın savcılıktaki ifade işlemi sona erdi. Nayır, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından sorgulandı. Savcılık ifadesi yaklaşık 2,5 saat süren Nayır, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Nayır, dün de yaklaşık 4 saat sorgulanmıştı.