Navalni'ye destek eylemlerinde bu hafta Sevgililer Günü teması olacak: "Putin korku, Navalni sevgi"

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Zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez tutuklanan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin destekçileri, gözaltına alınma ihtimâline rağmen bugün de bir eylem düzenleyecek. Destekçiler, evlerinin yakınlarında yaktıkları mumlar ve cep telefonlarının flaşlarıyla Navalni'ya Sevgililer Günü temalı destek eylemi düzenleyecek.

Reuters'ın aktardığı habere göre, tutuklanan Navalni için destek eylemleri Rusya'da bu haftasonu da sürecek. Bu zamana kadar binlerce kişinin gözaltına alındığı Navalni eylemlerinde bugün, 14 Şubat Sevgililer Günü teması altında insanlar evlerinin önünde 15 dakika boyunca ışık yakacak.

Navalni'nin yakınlarından Leonid Volkov, destekçileri eyleme çağırdığı mesajında "Vladimir Putin korku. Navalni sevgi. Bu yüzden kazanacağız" yazdı.