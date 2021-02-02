Navalni, ülke dışına çıkarken şartlı tahliye memurlarına haber vermediği suçlamasına tepki gösterdi: Komadaydım

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Noviçok'la zehirlendikten sonra komaya girdiği dönemde şartlı tahliyesinden sorumlu memurlarla iletişime geçmemesi konusunda sorulara tepki gösterdi.

Bugün hakim karşısına çıkan Navalni, konulduğu cam kafesten, "Komadayken şartlı tahliyemin taahhütlerini nasıl yerine getirebileceğimi ve memurları nasıl bilgilendirebileceğimi bana açıklar mısınız?" diye sordu.

Federal Cezaevleri Hizmetleri temsilcisi yanıt olarak Navalni'nin ciddi sağlık sorunları olduğuna dair belge sunması gerektiğini söyledi.

Navalni tepkisini sertleştirerek, "Koma? Niye burada oturup nerede olduğumu bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Komaya girdim, yoğun bakıma kaldırıldım sonra da rehabilitasyondaydım. Avukatlarıma sizi bilgilendirmesini söyledim. Elinizde adresim ve iletişimim vardı. Sizi bilgilendirmek için daha ne yapabilirdim?" dedi.

Muhalif lider savunmasının devamında, "Ülkemizin lideri canlı yayında Almanya'ya gitmeme izin verdiğini söyledi ve sen bundan haberdar olmadığını mı söylüyorsun?" diye konuştu.

Federal Cezaevleri Hizmetleri, şartlı tahliye şartlarına uymadığı iddiasıyla Navalni'nin ertelenen hapis cezasını şimdi çekmesini istiyor.

Navalni, 17 Ocak'ta Noviçok zehirlenmesi için tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez tutuklandı. Navalni'nin tutuklanması ülke genelinde kalabalık protestolara neden oldu.