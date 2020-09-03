Navalni'nin Anti-Yozlaşma Vakfı: Noviçok kullanımı zehirlenmenin arkasında Rusya devletinin olduğunu gösteriyor

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Geçen haftalarda zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin organizasyonu, Noviçok kullanımının zehirlenmenin arkasında Rusya devletinin olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu iade etti.

Navalni'nin kurucusu olduğunu Anti Yozlaşma Vakfı'nın Direktörü İvan Zdanov, "Sadece devlet (iç güvenlik kurumu FSB ve ordu istihbarat servisi GRU) Noviçok kullanabilir. Hiç şüphe yok" açıklamasında bulundu.

Zdanovi önemli bir muhalefet figürünün hayatına kast edildiğini vurgulayarak bir kez daha soruşturma başlatılmasını talep etti.

Öte yandan Rus medyasına konuşan Rus bilim insanı Leonid Rink, "Noviçok kullanılmış olsa Navalni şu anda mezarlıkta uzun uzun dinleniyordu" dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de tedavisi devam eden Navalni'nin yapılan testler sonucu sinirlere etki eden Noviçok ailesinden bir kimyasal ile zehirlendiğine dair kesin kanıtlar bulduklarını söylemişti.