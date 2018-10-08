NATO'yu eleştirmek suç kapsamına alınıyor

Danimarka Adalet Bakanlığı, NATO'yu eleştirmeyi suç haline getirecek bir yasa taslağı hazırladı. Taslağa göre, "NATO'ya dair genel algıya zarar veren" eleştirel haberler ya da yazılar paylaşan kişilere ceza verilebilecek.

Cezanın koşulu olarak NATO karşıtı paylaşımın "yabancı istihbarat servisi kaynaklı" olması gösteriliyor. Ceza unsurunun nasıl tespit edileceği ise netlik kazanmış durumda değil.

Danimarka hükümeti, taslağa gerekçe olarak "dış tehdidin artmasını" öne sürdü

Sosyal medya takip edilecek

Kopenhag Üniversitesi'nden hukuk profesörü Jørn Vesteergard, yasanın adalete güvensizlik yaratacağını ve uygulanmasında zorluklar olacağını belirterek yasaya karşı çıkıyor.

Taslak yasa Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere sosyal medyada NATO'nun eleştirilmesini engellemeyi amaçlıyor.