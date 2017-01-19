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Dünya
Deutsche Welle

NATO‘ya siber saldırılarda artış var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO‘ye yönelik siber saldırıların arttığını söyledi. Stoltenberg, saldırıların çoğunun başka ülkelerin devlet kurumları tarafından yaptırıldığını ifade etti.

19 Ocak 2017 15:31

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Son incelemelerimize göre, geçen yıl NATO kurumlarına yönelik ortalama ayda 500 siber saldırı gerçekleşti. Bu da uzmanlarımızın sayfalarına yoğun bir müdahaleyi zorunlu kıldı” dedi.

Stoltenberg, geçen yıl siber saldırılarda artış oranının yüzde 60 olduğunu kaydetti.

Bu saldırıların çoğunun bireyler değil, başka ülkelerin devlet kurumları tarafından yaptırıldığını söyleyen NATO Genel Sekreteri, “Bu gelişme nedeniyle kaygılıyım. Siber savunma bir sonraki NATO Zirvesi’nde önemli bir rol oynayacak. Bu alandaki çabalarımızı daha da güçlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

Stoltenberg, siber saldırıların potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu çünkü örnek olarak enerji ve sağlık hizmetleri ile diğer kritik altyapılara zarar erebileceğini söyledi. Stoltenberg, "Buna ek olarak NATO'nun savuma hazırlığına zarar verebileceği gibi silahlı birliklerimizin çalışmalarını kısıtlayabilir. Günümüzde tüm askeri faaliyetler veri aktarımına bağlı. Bu işlemezse büyük zararlar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Seçimlere hacker müdahalesi endişesi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, seçim kampanyalarında olası veri manipülasyonlarından da endişe ettiğini bildirdi. Stoltenberg, "Farklı üye ülkelerden NATO'ya gelen raporlara göre, hükümetler hackerlerin ulusal seçim kampanyalarına karışmasından endişe ediyor. Bu durum demokrasiyi zayıflatır” dedi.

NATO, bir süredir tüm üye ülkelere ağlarını daha iyi korumaları için kriz ekipleriyle destek veriyor.

@ Deutsche Welle Türkçe

AFP/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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