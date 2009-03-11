NATO'ya dönüş artık Fransa'nın devlet politikası

Fransa gözünü NATO'ya dikti

'Tam bağımsızlık esas NATO'yla gelir'

'Bizim varlığımız Avrupa'yı güçlendirir'



'Kurucu üyesiyken 1966'da terk etmişti'

Nicolas Sarkozy, Paris'teki harp akademisinde yaptığı konuşmada, 1966'da NATO'nun askeri kanadından çıkan ancak üyeliğini sürdüren ülkesi için bu duruma son vermenin zamanı geldiğini, çünkü bunun Fransa'nın ve Avrupa'nın yararına olacağını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkesinin, NATO'nun askeri kanadına geri dönmeye karar verdiğini resmen açıkladı. 1966 yılından bu yana NATO'dan bağımsız hareket eden Fransa için 43 yıllık bu tavır, askeri politikaların Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne girmemesi anlamına geliyordu. Sarkozy, açıklamasında, bugünün dünyasında Fransa'nın NATO'nun dışında kalmasının, hem kendisi hem de Avrupa için zararlı olacağı görüşünü savundu.Fransa, Kuzey Atlantik Savunma Paktı'nın (NATO) askeri kanadına dönüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bir süredir savunduğu bu görüşü, bugün yaptığı açıklamayla resmen devlet politikasına dönüştürdü. Fransız parlementosu, Sarkozy'nin bu kararını 16 ve 17 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği oturumlarda tartışıp oylayacak. Oylamadan Sarkozy'nin bu kararı lehine bir sonuç çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransa'nın kararı Parlemento onayıyla da resmileştikten sonra son söz, 3-4 Nisan tarihlerinde Almanya ve Fransa'nın evsahipliğinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde olacak.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 1966 yılından bu yana NATO'nun askeri kanadının dışında bulunan ülkesinin, bu mekanizmaya geri dönmesi doğrultusundaki görüşünü, beklenen argümanlarla savundu.Fransa'nın NATO'da yeralmasının, tam bağımsızlık ilkesine aykırı olduğu şeklindeki görüşlere kesinlikle katılmadığını söyleyen Sarkozy, ``Bunu söyleyenler, dostlarımıza hakaret ediyor. NATO'da yeralan dostlarımız tam bağımsız değil mi ki, biz oraya girince olmayalım? Ben de tam bağımsızlıktan yanayım. Ama benim bağımsızlık idealim, kapıda durup başkalarının karar almasını beklemek değildir. Bu nedenle de NATO'daki varlığımız değil, yokluğumuz tam bağımsızlık ilkesine aykırıdır'' şeklinde konuştu.NATO konusundaki kararlarının, Fransa'nın savunma stratejisi açısından bir kırılma yaratacağı şeklindeki görüşün de yanlış olduğunu savunan Sarkozy,``Biz zaten halen NATO'dayız ve NATO'yla uyum içerisinde yolumuza devam etme kararımızı çoktandır söylüyorduk. Ama bunları yüksek sesle konuşmuyorduk. Bugün artık Fransız halkına doğruları söyleme vakti geldi. Bizim politikamız, bir kırılma içerecekse, o da bundan sonra NATO konusunda şeffaf olacak olmamız nedeniyledir'' dedi.Fransa'nın artık askeri işgal altında bir ülke olmadığını, günümüzde tehdit algılamalarının çok farklı olduğunu vurgulayan Nicolas Sarkozy, ``Küresel siyasete bağlı yeni tehditlerle karşı karşıyayız. Bu tehditler bize şimdilik uzak gibi görünüyor olabilirler. Ancak yarın öbür gün, müttefiklerimiz gibi bize de yönelebilirler'' diye konuştu.NATO'nun, Avrupa savunmasının sacayağı olduğunun altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, Örgüt'te yeralarak, Fransa'nın, askeri politikalar açısından Amerika'nın güdümüne gireceği şeklindeki yorumlaraysa güldüğünü belirterek, Fransa'nın içinde yeralmadığı NATO'da, tabii ki de Avrupa'nın Amerika karşısında güçsüz kalacağını; dolayısıyla Fransa'nın geri dönüşünün, sadece kendisinin değil, aynı zamanda Avrupa'nın da yararına olacağını savundu.Amerika ve Avrupa'da, NATO konusunda bugüne dek takındığı tutum nedeniyle Fransa'nın, anti Amerikancılığı yükselten bir ülke olarak algılandığını dile getiren Sarkozy, ``NATO operasyonlarına asker gönderiyoruz; ama askeri komitelere katılmıyoruz. Yani sahada varız, ama karar mekanizmalarında yokuz. Bu durumu kim nasıl açıklayabilir?'' şeklinde konuştu.Aldığı bu kararı, Charles de Gaulle'a ihanet olarak yorumlayanları ise yalan söylemekle suçlayan Sarkozy, De Gaulle'un bugün bu durumda ne yapacağını kimsenin bilemeyeceğini; ancak nasıl ki 1960'lı yıllarda, 1920'lerin politik atmosferine göre karar almadıysa, 2000'lerde de, 60'lardaki duruma göre hareket etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.Fransa'nın, NATO'nun askeri kanadından çekilmesinin 42 yıllık bir geçmişi var. NATO'nun kurucu üyeleri arasında bulunan Fransa, 1966 yılında, dönemin cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün kararıyla, Örgüt'ün askeri kanadından çekilmişti. Fransa'nın askeri politikalarının, ABD'nin güdümüne girmesinden çekinen De Gaulle, örgütün üst düzey yönetiminin yalnızca 3 ülkeden ve Anglo-Saksonlar'dan oluşmasına karşı çıkmış ve NATO'nun tamamen Kuzey Atlantik hareket etmesinden ötürü kazan kaldırmıştı. Charles de Gaulle, bu konularda herhangi bir iyileşme olmadığı gerekçesiyle 1 Temmuz 1966 yılında Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından resmen çekmişti.Uzun yıllar bu şekliyle korunan statüko, 1996 yılında, Fransa'nın önceki cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından bir ölçüde değiştirilmiş ve NATO Askeri Komitesi'ne, Fransa adına bir temsilci göndermeye başlamıştı.