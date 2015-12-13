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Dünya

NATO'nun üst düzey pozisyonlarına iki Türk atanıyor

NATO Genel Sekreter Yardımcısı ve NATO Harekâtlar Bölümü Direktörü pozisyonlarında iki Türk olacak

13 Aralık 2015 11:14

Türkiye’nin AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tacan İldem, NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanıyor. NATO uluslararası personelinden Burcu San da NATO Harekâtlar Bölümü Direktörü olarak atandı.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre Türk Dışişleri Bakanlığı’nda 38 yıllık bir geçmişe sahip olan ve kariyerine NATO dairesinde çalışarak başlayan İldem’in ilk yurtdışı görev yeri deBrüksel’deki NATO Daimi Temsilciliği’ydi. İldem’in yurt dışında görev aldığı merkezler arasında Yeni Delhi, Washington ve Atina da bulunuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in özel kalem müdürü ve dış politika başdanışmanı görevlerini yürüten İldem, 2003’te Lahey Büyükelçisi, 2006’da NATO Daimi Temsilcisi oldu. İldem, 2011’den bu yana da Viyana’da Türkiye’nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapıyor. Doğrudan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e bağlı olarak çalışacak olan İldem’in sorumlu olacağı Kamu Diplomasisi Bölümü, NATO’nun faaliyetleri ve politikaları konusunda stratejik ve siyasi mesajların iletilmesi açısından önemli bir göreve sahip. NATO’nun Kamu Diplomasisi’nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı makamı boştu. Yapılan başvurular arasından İldem’in başvurusu uygun görüldü. İldem, Genel Sekreterin 7 yardımcısından biri olacak. Yardımcılar belirlenirken ülke dağıtımı da göz önünde bulunduruluyor.

 

Opersayonlar ona emanet

NATO içinde çeşitli birimlerde çalışan Burcu San da terfi ederek NATO Harekâtlar Bölümü Direktörü olarak atandı. NATO’daki kariyerine 1997’de Silahsızlanma Dairesi’nde başlayan, dönemin NATO Genel Sekreteri George Robertson’ın özel kalem müdür yardımcılığını yapan San sonrasında Savunma Siyasası Dairesi Başkanı oldu. San, direktör olarak atanmadan önce de Harekâtlar Bölümü Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. NATO Harekâtlar Bölümü, İttifak’ın operasyonel faaliyetlerinin siyasi yönetim ve idaresinden sorumlu. Kriz yönetimi ve barışı koruma faaliyetleri ile tatbikatlar da bu birimin sorumluluğunda. Burcu San, NATO’da “direktör” seviyesindeki tek Türk.

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