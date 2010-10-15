NATO'nun Türkiye yerleştirmeyi düşündüğü füze planı

T24 - 19-20 Kasım 2010 tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da NATO zirvesinde karara bağlanması planlanlanan 'Füze kalkanı' projesinde anlaşma sağlandığı takdirde önce denize SM-3 füze önleyici füzeler, daha sonra Patriot PAC 3 sistemi konuşlandırılacak.





Füzeler'in Karadeniz’e yerleştirileceği bilgisne ulaşan Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre:



Füzeler Karadeniz, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’ya yerleştirilecek. Türkiye’nin ise iki noktada çekincesi var. 1- Proje Türkiye’yle sınırlı kalmamalı, tüm NATO topraklarına yayılmalı. 2- Türkiye, NATO belgelerinde İran ve Suriye’nin tehdit olarak geçmesini istemiyor.



Bu sistem, karadan havaya atılan güdümlü füzelere karşı bir “hava savunma kompleksi” olarak ABD tarafından geliştirildi. Türkiye’nin onay vermesi halinde bu sistem Türkiye’nin Doğu, Kuzey-Doğu ve Karadeniz bölgelerine yerleştirilecek.



Dün Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısında “Füze Kalkanı” projesi ayrıntılarıyla ele alındı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 28 üye ülkedeki 900 milyon vatandaşın muhtemel saldırılardan korunması gerektiğini belirterek “Tehdit altındayız. Dünyada 30’dan fazla ülke balistik füze teknolojisi üzerinde çalışıyor ve bazılarının menzili Avrupa’ya ulaşıyor” dedi. Rasmussen ortak füze savunma sisteminin hayata geçirilmesini istedi.





Sistem nasıl işleyecek



Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre dün toplantıda, daha önce Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nde oluşturulması planlanan, ancak Rusya’nın karşı çıkması nedeniyle Romanya ve Türkiye üzerine odaklanan projenin ayrıntıları şöyle.



Türkiye, Lizbon zirvesinde projeye onay verirse, “Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım” (Phased Adaptive Approach) adı verilen proje hayata geçirilecek. 2011 yılı içinde elde mevcut denize konuşlu Aegis Silah Sistemi gibi SM-3 önleyici füzeler yerleştirilecek. Bunun için Rusya ile “dirsek teması” sürüyor.



İki yıl içinde de karaya konuşlu hareketli radar sistemlerini içeren savunma sistemleri gündeme gelecek. Bu aşamada Türkiye’nin de onayıyla PAC-3 balistik savunma füzelerinin daha çok Karadeniz bölgesine yerleştirilmesi planlanıyor.



Muharebe Sahası Balistik Füze Savunması’nın ‘Anti Theatre Balistic Missile Defense) esasını teşkil eden bu sistem, karadan havaya atılan güdümlü füzelere sahip bir “hava savunma” kompleksinden oluşuyor.



Sahip olduğu yetenekli (interceptors) ve geliştirilmiş savaş başlığı ile hedefi atıldığı anda tespit ederek, gerekli vuruş hesaplarını yapıyor ve füzenin atılması ardından çarpma suretiyle (hit to kill) imhasına neden oluyor.



Hesaplamalara göre, İran’ın ABD ya da Avrupa’ya attığı bir balistik füzenin rotası Türkiye’nin doğu ve kuzeydoğusu üzerinden, Karadeniz’e doğru takip edecek.



Bu nedenle, Patriot PAC-3 füzelerinin bu bölgelere konuşlandırılması hesaplanıyor. Atılan balistik füze, daha yükselme safhasındayken vurulacak. Sistem, Türkiye’yi hedef alan bir tehdit olduğu zaman da rahatlıkla kullanılabilecek.





Türkiye’nin iki çekincesi



Daha önce Türkiye’nin tamamı korunmayacağı gerekçesiyle duyulan rahatsızlığı karşı tarafa aktaran Türk yetkililer, dün Brüksel’deki pazarlıklarda ise “iki çekince” ortaya koydu:



1-NATO’nun “bir müttefike saldırı, bütün müttefiklere saldırıdır” prensibinin yer aldığı 5’inci madde çerçevesinde ve ‘caydırıcılık’ kapsamında olabilir. Tüm NATO topraklarına yayılması halinde füze savunma sistemine yeşil ışık yakabiliriz.



2- NATO belgelerinde tehditlerin İran, Suriye gibi ülkeler olarak yansıması doğru olmaz. Komşularıyla “sıfır sorun” politikası yapan Türkiye bu durumu kabul edemez.



NATO Genel Sekreteri Rasmussen’e göre NATO, 200 milyon Euro’luk bir harcamayla ABD’nin füze savunma sistemine entegre edilebilecek. Ancak bu rakamın Türkiye’nin çekincelerinin kabul edilmesi durumunda artacağı belirtiliyor.





Brüksel’de dörtlü zirve



Dün NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle Brüksel’de bulunan Türk ve ABD’li bakanlar “dörtlü zirve” yaptılar. Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ABD’li meslektaşları Hillary Clinton ve Robert Gates ile yarım saati aşan özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin özünü, Türkiye’de konuşlandırılması planlanan “Füze Kalkanı” konusu oluşturdu. Türk bakanlar ABD’li mevkidaşlarına, “tüm NATO topraklarını kapsaması ve NATO üyelerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem planlanması” halinde füze savunma sistemine destek.







