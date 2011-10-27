NATO'nun Libya misyonu sona erdi

T24 - Birleşmiş Milletler, Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bir hafta sonra NATO'nun Libya'daki misyonunu sona erdirdiğini açıkladı.



15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, 1973 sayılı karar çerçevesinde 7 aydır Libya'da devam eden ve NATO birlikleri tarafından yürütülen operasyonu oybirliğiyle sona erdirdi.



Kabul edilen kararda, 31 Ekim'de Libya yerel saatiyle 23.59 itibarıyla Libya üzerindeki uçuşa yasak bölge ve yabancı güçlerin Libya'daki sivilleri koruma amacıyla yaptıkları tüm askeri müdahelelerin ve operasyonların sonlandırılacağı vurgulandı.



Alınan karar Libya üzerindeki silah ambargosunu sona erdirmezken, Libya'da bir an önce herkesi kapsayan ve temsil eden bir geçiş hükümetinin kurulması, ayrıca Libyalı yetkililerin keyfi tutuklamalar yapmak gibi misillemelerden kaçınmaları istedi.



Libya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabaşi, Konsey'den NATO operasyonuna son vermek için biraz daha beklemelerini, UGK'nın ülkedeki güvenlik durumunu tam olarak değerlendirmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtmişti.



Konsey bugün aldığı kararla bu konuda beklemek istemediğini göstermiş oldu.







