NATO'nun gündemi Ukrayna krizi ve IŞİD tehdidi

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetin temsil ettiği NATO Zirvesi'nde ana gündem maddeleri, Ukrayna krizi ile Irak Şam İşlam Devleti'yle (IŞİD) mücadele.

NATO, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu da Galler'e davet etti.

Poroşenko zirvede ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerini, Ukrayna'daki son durum ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temasları hakkında bilgilendirdi.

Newport'taki BBC savunma muhabiri Jonathan Beale, Poroşenko'nun, "NATO'nun Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu" göstermek amacıyla Galler'e çağrıldığını aktardı.

Zirve öncesi bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Anders-Fogh Rasmussen ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını söyledi.

Rasmussen Rusya'ya, askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi, Ukrayna'ya silah akışını ve savaşçıların girişini durdurması, Ukrayna'daki silahlı ayrılıkçılara desteğe son vermesine yönelik çağrılarını sürdüreceklerini belirtti.

NATO üyesi ülkelerden Fransa Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla, Moskova'ya satılan tıklayıniki savaş gemisinin teslimatını durdurmuştu.

Batılı ülkeler Kremlin'i, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları eğitmek ve onlara silah yardımı yapmakla suçluyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor.

Putin, Cuma gününe kadar taraflar arasında tıklayınanlaşmaya varılmasını umduğunu söylemişti.

Ukrayna'da ordu ile ayrılıkçılar arasında Nisan ayından bu yana süren çatışmalarda yaklaşık 2 bin 600 kişi öldü, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bir milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

'Irak'ın yardım talebini değerlendiririz'

NATO liderlerinin zirvede ele alacağı bir diğer konu da, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile mücadele olacak.

Anders-Fogh Rasmussen zirve öncesi yaptığı açıklamada, NATO'nun, Irak hükümetinin IŞİD'le mücadele amacıyla ittifaktan her tür yarım talebini değerlendireceğinden emin olduğunu söyledi.

Rasmussen, "Uluslararası toplum IŞİD'in ilerleyişini durdurmak zorunda" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron da İngiliz Times gazetesi için tıklayınbirlikte kaleme aldıkları yazıda, "ülkelerinin barbar katiller tarafından yıldırılamayacağını" vurgulamıştı.

İki lider, ittifak üyesi ülkelerin Irak ve Suriye'de IŞİD tehdidine karşı ortaklaşa mücadele etmeleri çağrısında bulunmuştu.

NATO liderlerinin IŞİD'le mücadele yollarını yarın tartışması, bugün ise Ukrayna'daki krizle ittifakın komutasındaki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) görev süresinin bu yıl biteceği Afganistan'a yönelik izlenecek stratejiyi el almaları bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemleri

NATO Zirvesi'nin yapıldığı, Newport'taki tesis ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede güvenliği 10 bine yakın polis sağlarken, tesisin etrafı tel örgüyle çevrildi.

Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana ilk kez bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Adada daha önce son NATO Zirvesi, 1990'da Londra'da yapılmıştı.