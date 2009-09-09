NATO'nun Amerika kanadında bir ilk

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|NATO'nun 60 yıllık tarihinde İttifak'ın Kuzey Amerika
başkomutanlığını ilk kez Fransız general aldı.
ABD'nin Virginia eyaletinde Norfolk'taki NATO üssünde düzenlenen
törende Fransız Orgeneral Stephane Abrial, NATO'nun Kuzey Amerika
başkomutanlığını devraldı.
Törene katılan NATO'nun Danimarkalı Genel
Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "NATO'nun Afganistan'daki çabalarına ilişkin
dünya kamuoyundaki olumsuz görüşün değişmeye başladığını"
açıkladı.
Fransız general, görevi Amerikalı Deniz Piyadeleri Orgenerali
James Mattis'den
devraldı.