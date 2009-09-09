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Dünya

NATO'nun Amerika kanadında bir ilk

09 Eylül 2009 22:27

NATO'nun 60 yıllık tarihinde İttifak'ın Kuzey Amerika başkomutanlığını ilk kez Fransız general aldı.

ABD'nin Virginia eyaletinde Norfolk'taki NATO üssünde düzenlenen törende Fransız Orgeneral Stephane Abrial, NATO'nun Kuzey Amerika başkomutanlığını devraldı.

Törene katılan NATO'nun Danimarkalı Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "NATO'nun Afganistan'daki çabalarına ilişkin dünya kamuoyundaki olumsuz görüşün değişmeye başladığını" açıkladı.

Fransız general, görevi Amerikalı Deniz Piyadeleri Orgenerali James Mattis'den devraldı.
 

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