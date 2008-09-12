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Dünya

NATO'dan Tiflis'e destek ziyareti

NATO Genel Sekreteri, gelecek hafta Gürcistan'a yapacağı ziyaretin bu ülkeye verdiği desteği göstereceğini belirtti

12 Eylül 2008 03:00

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, gelecek hafta Gürcistan'a yapacağı ziyaretin bu ülkeye verdiği desteği göstereceğini belirtti.

Letonya'ya ziyareti sırasında konuşan De Hoop Scheffer, pazartesi ve salı günü yapacağı ziyarette 26 NATO ülkesinin büyükelçilerinin de kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Genel Sekreter, Gürcü yetkililerle görüşmelerinin yanı sıra savaş sırasında Rusya'nın uçaklar ve tanklarla vurduğu Gori kentini ziyaret edeceklerini bildirdi.

De Hoop Scheffer, NATO'nun Rusya ile esaslı ayrılıkları bulunduğunu, ancak Rusya'yı tehdit olarak görmediğini de kaydetti.

Rus birlikleri çekiliyor

Rus birliklerinin ise Gürcistan topraklarından çekilme işlemi devam ediyor. Abhazya sınırındaki Senaki Gürcü üssünde kontrol noktası oluşturan Rus askeri birliğinin, buradan Abhazya'nın Gali bölgesine çekildiği belirtildi. Rus askerlerinin Teklati ve Pirvelimaisi köylerinden de ayrılarak Abhazya içlerine çekildiği kaydedildi.

Rusya'nın, 15 Eylül'e kadar Gürcü topraklarında alınan ek güvenlik önlemleri çerçevesinde oluşturduğu tüm kontrol noktalarını boşaltması bekleniyor.

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