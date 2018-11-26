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Dünya

NATO'dan Rusya'ya Ukrayna'nın savaş gemileri serbest bırakma çağrısı

Rusya ve Ukrayna donanmasına ait gemilerin Azak Denizi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından başlayan gerginlik tırmanıyor

26 Kasım 2018 23:09

NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO tüm üyeleriyle Ukrayna'ya destek veriyor. Rusya'nın el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerler bir an önce serbest bırakılmalı" açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azak Denizi'nin Kerç Boğazı bölgesindeki gelişmelere ilişkin, "NATO, tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Rusya'ya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, "NATO, tüm üyeleriyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Rusya'ya, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemi ve askerleri bir an önce serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin, son derece "ciddi" olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "Ukrayna gemilerine yönelik askeri kuvvet kullanımının meşru bir açıklaması bulunmamaktadır." diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş; Rusya'ya ait savaş gemileri, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

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